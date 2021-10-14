14.10.2021 (08:30)

В Японском море стартовало совместное российско-китайское военно - морское учение «Морское взаимодействие-2021»

В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021». Военно-Морской Флот России на нём представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.

Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены 12 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Справочно:

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений «Мирная миссия – 2005», организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

В 2020 году учение «Морское взаимодействие» не проводилось в связи с ограничительными мерами, действовавшими в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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