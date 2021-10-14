14.10.2021 (08:15)

По мостовой переправе через реку Джида перевезено около 60 тонн грузов различного назначения

В Республике Бурятии жители двух поселков Дырестуй и Зарубино пользуются мостовой переправой, установленной с мая текущего года военными инженерами мотострелкового соединения Восточного военного округа через реку Джида. Переправа наводится уже четвертый год подряд и заменяет разрушенный мост, который ранее соединял между собой два поселка.

За время эксплуатации моста с мая текущего года, в поселок Зарубино было доставлено более 20 тонн продуктов питания, около 23 тонн топлива и свыше 15 тонн смешанных грузов.

Благодаря мостовой переправе, сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу. Также важную роль в жизни жителей двух поселков играет заготовка сена для домашнего скота. В этот период автомобильный трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое.

Напомним, что решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе главы правительства Бурятии для организации временной переправы местного населения в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Военнослужащие ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния переправы, проводятся визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке (для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема уровня воды).

В среднем за день по понтонному мосту переправляется порядка 100 легковых и грузовых автомобилей.

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