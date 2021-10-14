Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (08:00)

В Уссурийске состоялась репетиция торжественного шествия, в честь 80-й годовщины общевойсковой армии ВВО

На центральной площади в г. Уссурийск прошла репетиция торжественного шествия, приуроченного к 80-й годовщине со дня образования Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

Мероприятие откроет театрализованное представление, которое отразит основные этапы становления общевойсковой армии, начиная с 1918 года по настоящее время.

В ходе мероприятия по центральной площади Уссурийска пройдет колонна декорированных автомобилей, которые отразят некоторые исторические периоды, развития общевойскового объединения, будет задействовано 18 единиц стилизованной военной техники.

На тренировке участники шествия отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем в шеренгах под аккомпанемент сводного военного оркестра.

Всего по центральной площади прошли свыше 1 тысячи человек, также было задействовано более 50 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения, в том числе первый советский серийный танк МС-1, БТР – 80, пусковые установки «Искандер», РСЗО «Торнадо», «Ураган» и другая техника, состоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Свыше полусотни абонентских терминалов организовали связисты Восточного военного округа в Приамурье
Военные инженеры ВВО в ходе контрольной проверки отработают задачи инженерного обеспечения войск в Республике Бурятия
Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» повторно привито 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа
На Тихоокеанском флоте экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват воздушных целей

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false