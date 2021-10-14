14.10.2021 (08:00)

В Уссурийске состоялась репетиция торжественного шествия, в честь 80-й годовщины общевойсковой армии ВВО

На центральной площади в г. Уссурийск прошла репетиция торжественного шествия, приуроченного к 80-й годовщине со дня образования Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

Мероприятие откроет театрализованное представление, которое отразит основные этапы становления общевойсковой армии, начиная с 1918 года по настоящее время.

В ходе мероприятия по центральной площади Уссурийска пройдет колонна декорированных автомобилей, которые отразят некоторые исторические периоды, развития общевойскового объединения, будет задействовано 18 единиц стилизованной военной техники.

На тренировке участники шествия отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем в шеренгах под аккомпанемент сводного военного оркестра.

Всего по центральной площади прошли свыше 1 тысячи человек, также было задействовано более 50 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения, в том числе первый советский серийный танк МС-1, БТР – 80, пусковые установки «Искандер», РСЗО «Торнадо», «Ураган» и другая техника, состоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице