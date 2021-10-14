14.10.2021 (07:45)

К массовому поступлению новобранцев подготовились военно-врачебные комиссии на сборных пунктах Восточного военного округа

Уже к концу текущего месяца ожидается массовое поступление на сборные пункты Восточного военного округа новобранцев призыва «Осень - 2021».

Перед поступлением молодежи представители медицинской службы Восточного военного округа проверили готовность сборных пунктов к проведению мероприятий призывной капании во всех субъектах России Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Кабинеты медицинских специалистов военно-врачебных комиссий оснащены современным оборудованием, позволяющим провести качественное обследование призывников. В полной мере соблюдены меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, проведены инструкторско-методические занятия с медицинским персоналом, который войдет в состав эшелонов с новобранцами.

В ходе осенней призывной кампании «Осень-2021», военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы по призыву более 7500 граждан проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды нового образца, в том числе зимней, каждому будет выдан несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия. Все прибывающие призывники в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19.

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