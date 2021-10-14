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14.10.2021 (07:30)

Более 100 военнослужащих-связистов ВВО будут отстаивать почетное наименование «Ударное подразделение» в Бурятии

Три подразделения соединения управления Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе проверки специальной комиссией сдадут нормативы на право почётного наименования «Ударное». В общей сложности в соединении будет оценено более 100 военнослужащих-связистов.  

Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в выполнении специальных задач и подготовке комплексов связи и управления к работе, использованию средств индивидуальной защиты, вождению техники, сдаче нормативов по стрельбе и физической подготовке.

Главным критерием в присвоении подразделению почетного наименования «Ударное» является оценка слаженности действий, проявленных в ходе выполнения учебно-боевых задач, и оценка уровня владения штатным вооружением и техникой.

Сдача нормативов подразделениями, претендующими на право почётного наименования «Ударное», пройдет в конце октября текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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