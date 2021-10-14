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14.10.2021 (07:15)

Специалисты РЭБ ВВО в Приморье подавили радиосеть условного противника

С подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае,  отработаны учебно-боевые задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств условного противника с использованием автоматизированной системы помех «Житель», в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе мероприятия   военнослужащие  нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов, а также создали радиопомехи  наведению   высокоточного оружия.

АСП «Житель» предназначена для борьбы с БПЛА, а также обнаружения, пеленгования и радиоподавления каналов передачи данных спутниковой и сотовой связи на удалении несколько десятков километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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