14.10.2021 (07:15)
Специалисты РЭБ ВВО в Приморье подавили радиосеть условного противника
С подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, отработаны учебно-боевые задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств условного противника с использованием автоматизированной системы помех «Житель», в рамках контрольной проверки за летний период обучения.
В ходе мероприятия военнослужащие нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов, а также создали радиопомехи наведению высокоточного оружия.
АСП «Житель» предназначена для борьбы с БПЛА, а также обнаружения, пеленгования и радиоподавления каналов передачи данных спутниковой и сотовой связи на удалении несколько десятков километров.
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