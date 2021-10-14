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14.10.2021 (07:00)

Артиллеристы Восточного военного округа поразили свыше 150 целей на полигонах Приамурье

Огневые задачи решались в рамках единого дня огня. Артиллеристы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области нанесли массированный удар по мишеням, имитирующим бронированную технику, живую силу и наблюдательные пункты условного противника.

Поражение целей осуществлялось с помощью современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Военнослужащие с помощью приборов разведки обнаруживали  боевую технику условного противника на удалении до 10 километров и передавали их координаты на командный пункт управления огнем артиллерии.

Затем, экипажи самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары по групповым целям. При этом  задачи выполнялась с применением «противоогневого» маневра.

Также, артиллеристы получали координаты неплановых целей, предоставленных подразделениями артиллерийской разведки и полученных с помощью БПЛА. В общей сложности было поражено более 150 мишеней, привлечено несколько сотен военнослужащих и задействовано около полусотни единиц вооружения и военной техники.

«Орлан-10» - это наиболее крупный беспилотный аппарат, который стоит на вооружении объединения, он же и самый массовый БПЛА на сегодняшний момент в ВС РФ. Беспилотники «Орлан» активно применяются на учениях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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