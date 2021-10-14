14.10.2021 (06:45)

Свыше полусотни абонентских терминалов организовали связисты Восточного военного округа в Приамурье

В ходе тренировки по связи военнослужащие соединения и подразделений управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, обеспечили защищенной видеосвязью более полусотни абонентов. При этом было развернуто несколько локальных вычислительных сетей.

Кроме того, в ходе тренировки связисты отработали задачи по передаче команд управления между пунктами управления соединений и воинских частей объединения. Они же провели инженерному оборудованию и маскировке позиций вблизи пунктов управления. Также личный состав развернул передвижные комплексные аппаратные связи, на базе автомобилей КамАЗ, выполнил прокладку кабельных линий связи для передачи сигналов боевого управления.

Оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления общевойсковой армии ВВО в Приамурье позволяет достичь повышения эффективности применения подразделений объединения. Это и сокращение времени цикла управления подчиненными соединениями и воинскими частями. Все мероприятия проводятся с осуществлением мер информационной безопасности, а также помехозащищенности.

В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано порядка 40 единиц военной техники. Тренировки подобного рода проводятся регулярно. Они призваны повышать профессиональный уровень военных связистов. Это предоставляет им возможность на практике отработать широкий спектр задач.

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