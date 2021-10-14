14.10.2021 (06:30)

Военные инженеры ВВО в ходе контрольной проверки отработают задачи инженерного обеспечения войск в Республике Бурятия

В Республике Бурятия в рамках контрольной проверки состоится тактико-специальное учение с подразделениями инженерных войск Восточного военного округа по организации инженерного обеспечения войск.

Военнослужащие отработают комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе практической части ТСУ специалисты инженерных войск отработают задачи по проведению инженерной разведки местности с использованием современных образцов техники и вооружения, в том числе по поиску взрывоопасных предметов с применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак для подготовки путей движения и маневра войск.

Также, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, в частности дистанционному подрыву различных взрывных устройств, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники с использованием инженерных машин разграждения ИМР-3.

Кроме того военнослужащие усовершенствуют практические навыки по инженерному оборудованию района сосредоточения и возведению фортификационных сооружений для занятия обороны.

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