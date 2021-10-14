14.10.2021 (06:15)

Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» повторно привито 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа

Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привито повторно (ревакцинировано) 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа. Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа.

В военно-медицинских учреждениях соединений и воинских частей ревакцинацию проходят военнослужащие всех категорий. Также препарат используется для вакцинации членов семей военнослужащих, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, прошедшим полный курс вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» до 1 января 2021 года.

Процедура проводится на добровольной основе. В военных медицинских учреждениях ВВО создан необходимый запас вакцины.

В ходе ревакцинации военнослужащим вводятся два компонента препарата с промежутком в 21 день.

После проведения прививки все военнослужащие в обязательном порядке находятся под наблюдением медицинских специалистов. Кроме того, каждому участнику процедуры выдаётся специальный сертификат о получении повторной профилактической прививки.

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