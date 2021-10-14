Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (06:15)

Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» повторно привито 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа

Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привито повторно (ревакцинировано) 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа. Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа.

В военно-медицинских учреждениях соединений и воинских частей ревакцинацию проходят военнослужащие всех категорий. Также препарат используется для вакцинации членов семей военнослужащих, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, прошедшим полный курс вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» до 1 января 2021 года.

Процедура проводится на добровольной основе. В военных медицинских учреждениях ВВО создан необходимый запас вакцины.

В ходе ревакцинации военнослужащим вводятся два компонента препарата с промежутком в 21 день.

После проведения прививки все военнослужащие в обязательном порядке находятся под наблюдением медицинских специалистов. Кроме того, каждому участнику процедуры выдаётся специальный сертификат о получении повторной профилактической прививки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты медицинской службы ЗВО продолжают активно помогать гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией
На Тихоокеанском флоте экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват воздушных целей
Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье подавили каналы управления БЛА условного противника в ходе контрольной проверки
Разведчики ВВО продемонстрируют умения захватывать населенные пункты на полигоне

Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false