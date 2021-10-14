14.10.2021 (06:00)

Командующий войсками ЮВО поздравил с 80-летием формирования объединения личный состав 5-й армии ВВО

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников поздравил с 80-летием формирования личный состав 5-й общевойсковой Краснознаменной армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье.

Генерал армии А.Дворников командовал легендарным объединением в период с 2008 по 2010 гг. Приветствуя в своем видео обращении однополчан, командующий войсками ЮВО отметил важные вехи, овеянного боевой славой, объединения, история которого уходит своими корнями за сотню лет.

«Впервые о мужестве русских воинов, сражавшихся под знаменем 5-й полевой армии Российской империи, упоминается в сводках Первой мировой войны. Под командованием генерала от кавалерии Павла Адамовича ПЛЕВЕ армия воевала с австро-венгерскими войсками в составе Юго-Западного фронта в 1914 году», - обратился к фактам боевой летописи исторического объединения генерал армии А.Дворников.

Командующий также подчеркнул значимые вехи армии в период Гражданской войны. «В составе Рабоче-крестьянской Красной армии 5-я армия с 11 августа 1918-го года. Красноармейцы объединения встали на защиту Советской власти и участвовали в боях в составе Царицынского фронта на Кубани и в Донских степях. Громя интервентов, армия прошагала через всю Россию до Восточной Сибири, где в качестве народно-революционной армии Дальневосточной Республики войска 5-й армии освободили от интервентов Приморье и Владивосток, за что Реввоенсовет ССР присвоил объединению почетное наименование Краснознаменной», - отметил А.Дворников.

Особо отметил командующий войсками ЮВО заслуги воинов-уссурийцев в первые дни войны - во время ожесточенных боев с гитлеровцами в составе Киевского особого военного округа.

«Армия оказалась на острие удара войск вермахта и с 29 июня 1941-го года. Им противостояли отборные дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Викинг». Ради уничтожения 5-й армии Адольф Гитлер вынужден был отказаться от молниеносного похода на Москву и развернул на юг подразделения группы армий «Центр». Против 5-й армии противник сосредоточил 11 дивизий. Вражеские войска вдвое превосходили ее силы. Каждые сутки военных действий в полосе 5-й армии приходилось от 8 до 10 ударов наших войск по противнику», - уточнил генерал армии.

Подчеркивая значительный вклад воинов 5-й армии в Победу над врагом в годы Великой Отечественной войны в составе своего крайнего этапа формирования, Александр Владимирович Дворников упомянул о боях в обороне Москвы на Можайском направлении и битве за взятие Кенигсберга.

«С боями наша армия прошла до берегов Балтийского моря и закончила свой боевой поход в составе Первого Дальневосточного фронта, участвуя в Маньчжурской стратегической наступательной операции», - отметил А.Дворников.

Говоря о сегодняшних успехах объединения, командующий войсками ЮВО подчеркнул, что в составе Восточного военного округа военнослужащие 5-й Краснознаменной общевойсковой армии достойно продолжают традиции своих предшественников, свято выполняют свой долг по защите Дальневосточных рубежей и являются примером для молодого поколения жителей Приморского края.

«Я горжусь и дорожу тем, что в своей жизни довелось командовать легендарной 5-й армией», - сказал генерал армии своим однополчанам.

Командующий войсками ЮВО поздравил командующего армией генерал-майора Подивилова Алексея Владимировича, Военный совет армии, всех военнослужащих и ветеранов с годовщиной формирования объединения.

«Крепкого всем вам здоровья и благополучия, мирного неба и успехов во благо нашей Родины – России!», - пожелал боевым друзьям генерал армии А.Дворников.

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