14.10.2021 (05:30)
В управлении дальневосточного авиационного соединения дальней авиации проходят контрольные занятия
В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проходят контрольные занятия за летний период обучения. Проверка теоретических знаний и практических умений продлится до конца текущей недели с соответствующей оценкой личного состава управления.
В рамках проводимых мероприятий осуществляется строевой смотр личного состава управления авиационного соединения, сдача теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической и методической подготовкам, а также выполнение на практике элементов огневой подготовки и РХБ защиты.
Контрольная проверка управления авиационного соединения проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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