Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (05:30)

В управлении дальневосточного авиационного соединения дальней авиации проходят контрольные занятия

В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проходят контрольные занятия за летний период обучения. Проверка теоретических знаний и практических умений продлится до конца текущей недели с соответствующей оценкой личного состава управления.

В рамках проводимых мероприятий осуществляется строевой смотр личного состава управления авиационного соединения, сдача теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической и методической подготовкам, а также выполнение на практике элементов огневой подготовки и РХБ защиты.

Контрольная проверка управления авиационного соединения проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая проверка безопасности полетов
В Псковской области проходит четвертая неделя сбора молодых экипажей военно-транспортной авиации
Экипажи вертолетов отработали атаки наземных целей на российско-сербском учении «БАРС-2021»
Совместные экипажи России и Сербии выполнили боевое маневрирование и полеты в составе пар на учениях «БАРС-2021»

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false