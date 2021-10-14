14.10.2021 (03:00)

Расчеты новейших ЗРК «Бук-М3» Западного военного округа выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр

Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа (ЗВО) провели практические пуски на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Зенитчики провели пуски из ЗРК «Бук-М3» по высотным скоростным целям, имитирующим налет оперативно-тактической авиации условного противника. Всего было поражено около 10 целей.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман», выпущенные на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме, были проверены все системы комплексов на работоспособность в условиях применения на разных высотах от низколетящих до высотных (до 16 тыс. метров), с разными типами целей в условиях подавления средств РЛС.

После проведения практических пусков личный состав и военная техника комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации в Северную Осетию. Всего военный эшелон пройдет по железной дороге около 1 тыс. километров.

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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