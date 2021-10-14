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14.10.2021 (05:15)

В Астраханской области в ходе учений зенитчики ЮВО успешно поразили все воздушные цели

На полигоне в Астраханской области в ходе проведения тактических учений с боевой стрельбой боевые расчеты зенитных ракетных комплексов ближнего действия «Тор-М2» зенитного ракетного полка общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи по уничтожению высотных целей.

В ходе учения боевые расчеты также отработали задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы в движении в условиях постановки радиолокационных помех.

Расчет боевой машины ЗРК «Тор-М2», двигаясь со скоростью более 20 км/ч, уверено взял на сопровождение и поразил высокоскоростную ракету-мишень «Саман» – имитатор воздушной цели, находившийся на дальности более 10 км.

Стрельбы боевой машины зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Тор-М2» в движении подтвердили эффективность обнаружения, взятия цели на автосопровождение, безударности выхода ракеты из контейнера и ряда других параметров.

По итогам учения зенитный ракетный полк Южного военного округа, поразив все цели, оценен на «отлично».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Боевая подготовка
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