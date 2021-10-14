14.10.2021 (05:00)

В Нагорном Карабахе с российскими миротворцами проведена комплексная тренировка на всех наблюдательных постах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Нагорном Карабахе с российскими миротворцами проведена комплексная тренировка на всех наблюдательных постах

В Нагорном Карабахе в рамках планового занятия по боевой подготовке проведена комплексная тренировка с российскими миротворцами на 27-ми наблюдательных постах. В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по предотвращению возможных нарушений, провокационных действий и отражению нападения на наблюдательный пост.

С получением сигнала оповещения, миротворцы отработали слаженные действия по экипировке и получению оружия, быстрому выходу из места расположения и занятию обороны в оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

Также в тренировке приняли участие минометные расчеты российского миротворческого контингента. Артиллеристы отработали действия по занятию огневых позиций, наведению орудий на указанные цели по координатам, а также тактические нормативы по разведке целей и смене огневых позиций.

«С личным составом поста регулярно проводятся тренировки по боевой готовности днем и ночью. Отрабатываются различные вводные, что в дальнейшем позволяет умело действовать личному составу при возникновении любых нестандартных ситуаций. При проведении тренировок по боевой готовности местные жители ближайших населенных пунктов относятся к нам с доверием, пониманием никаких проблем и вопросов при организации тренировок не возникает», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Драгун.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенные для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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