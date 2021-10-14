Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (01:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая проверка безопасности полетов

В Энгельсском соединении дальней авиации приступила к работе комиссия безопасности полетов. Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения, а также контроль за организацией и проведением расследований инцидентов с воздушными судами.

«Безопасность – относительное понятие, предполагающее наличие рисков и в безопасной системе при их приемлемом уровне. Соответственно, безопасность рассматривается как результат управления факторами риска – состояние, при котором риски причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижены до приемлемого уровня и находятся под контролем» – подчеркнул заместитель командира Энгельсского соединения дальней авиации полковник Трофим Капша.

В ходе данных мероприятий комиссия командования дальней авиации проверит как теоретические, так и практические навыки летного состава соединения. Так, во время полетов будут проверены и отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в различных метеорологических условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Псковской области проходит четвертая неделя сбора молодых экипажей военно-транспортной авиации
Экипажи вертолетов отработали атаки наземных целей на российско-сербском учении «БАРС-2021»
Совместные экипажи России и Сербии выполнили боевое маневрирование и полеты в составе пар на учениях «БАРС-2021»
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовке

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false