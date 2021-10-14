14.10.2021 (01:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации проводится плановая проверка безопасности полетов

В Энгельсском соединении дальней авиации приступила к работе комиссия безопасности полетов. Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения, а также контроль за организацией и проведением расследований инцидентов с воздушными судами.

«Безопасность – относительное понятие, предполагающее наличие рисков и в безопасной системе при их приемлемом уровне. Соответственно, безопасность рассматривается как результат управления факторами риска – состояние, при котором риски причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижены до приемлемого уровня и находятся под контролем» – подчеркнул заместитель командира Энгельсского соединения дальней авиации полковник Трофим Капша.

В ходе данных мероприятий комиссия командования дальней авиации проверит как теоретические, так и практические навыки летного состава соединения. Так, во время полетов будут проверены и отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в различных метеорологических условиях.

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