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14.10.2021 (00:15)

В Псковской области проходит четвертая неделя сбора молодых экипажей военно-транспортной авиации

В Псковской области на аэродроме Кресты проходит сбор с молодым летным и инженерно-техническим составом Тверского соединения военно-транспортной авиации (ВТА). В рамках мероприятия с военнослужащими проводятся занятия по наземной подготовке, а также выполняются учебно-тренировочные полеты.

К настоящему моменту было проведено 12 летных смен на самолетах Ил-76 в дневное и ночное время. В ходе полетов молодые летчики отрабатывали взлёт и посадку, полеты по маршрутам, а также полеты в боевых порядках с имитацией десантирования с открыванием рампы и боковых дверей. Инженерно-технический состав выполнял обслуживание воздушных судов перед вылетами.

Всего молодые экипажи совершили более 650 самолетовылетов с общим налетом более 600 часов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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