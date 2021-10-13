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13.10.2021 (22:30)

Военнослужащие 32 ВАИ приняли участие в акции «За безопасность дорожного движения»

Военнослужащие 32 военной автомобильной инспекции (территориальной) Северного Флота совместно с представителями ГИБДД МВД России приняли участие  в профилактической акции «За безопасность дорожного движения».

Акция направлена на повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации, в соответствии с планом утвержденным командующим Северным Флотом.

Особое внимание при проведении акции было уделено транспортным средствам, оборудованным для перевозки личного состава. Водителям разъяснялись требования правил дорожного движения и иных нормативно-правовых актов Министерства Обороны Российской Федерации области безопасности дорожного движения, а так же их актуальные изменения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , ВАИ
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