13.10.2021 (22:30)

Военнослужащие 32 ВАИ приняли участие в акции «За безопасность дорожного движения»

Военнослужащие 32 военной автомобильной инспекции (территориальной) Северного Флота совместно с представителями ГИБДД МВД России приняли участие в профилактической акции «За безопасность дорожного движения».

Акция направлена на повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации, в соответствии с планом утвержденным командующим Северным Флотом.

Особое внимание при проведении акции было уделено транспортным средствам, оборудованным для перевозки личного состава. Водителям разъяснялись требования правил дорожного движения и иных нормативно-правовых актов Министерства Обороны Российской Федерации области безопасности дорожного движения, а так же их актуальные изменения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице