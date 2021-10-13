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13.10.2021 (22:00)

Экипажи вертолетов отработали атаки наземных целей на российско-сербском учении «БАРС-2021»

Совместные экипажи вертолетов Ми-35 отработали тактические приемы боевого применения по наземным целям на полигоне в рамках совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2021».

Летчики армейской авиации во время полетов выполняли боевые пуски неуправляемого ракетного вооружения с различных видов маневра, включая разворот на горке, поворот на горке, пикирование.

Экипажи действовали на малых высотах от 200 до 400 метров одиночно и в составе пары.

Помимо этого, летный состав отработал уходы из-под атак истребителей и переносных зенитных ракетных комплексов условного противника, выполняя маневрирование в воздухе, изменяя курс и высоту полета, развороты, полет с креном и змейкой, а также прикрытие воздушных судов.

 В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29; десантирование и эвакуацию терпящих бедствие подразделений, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Летно-тактическое учение «БАРС-2021» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

В нем задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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