13.10.2021 (21:30)

Совместные экипажи России и Сербии выполнили боевое маневрирование и полеты в составе пар на учениях «БАРС-2021»

В рамках российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2021» совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали взлеты и посадки в составе пары, а также боевое маневрирование во всем диапазоне высот.

В ходе выполнения учебно-боевых заданий летчики выполнил элементы ближнего маневренного воздушного боя, в том числе наступательные и оборонительно-наступательные тактические приемы.

По замыслу эпизода взлет и посадка экипажей осуществлялись парой из состава дежурных сил.

В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего в мероприятии задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

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