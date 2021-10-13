13.10.2021 (19:20)
В Москве состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации с президентом Абхазии
13 октября 2021 года состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.
В ходе встречи обсуждались военные аспекты реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе.
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