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13.10.2021 (19:20)

В Москве состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации с президентом Абхазии

13 октября 2021 года состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.

В ходе встречи обсуждались военные аспекты реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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