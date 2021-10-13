13.10.2021 (21:00)

В Национальном центре управления обороной РФ наградили победителей Всеармейского фестиваля «Армия России–2021»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил награды победителям VIII Всеармейского фестиваля «Армия России–2021». Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ.

Первым награды был удостоен капитан 3 ранга Андрей Яковлев, который безупречно выполнил боевую задачу при разминировании Севастопольской бухты.

«Указом Президента нашей страны Андрею вручается орден Мужества. Прошу огласить Указ, прежде чем мы вручим ему главный приз сегодняшнего фестиваля», — сказал глава военного ведомства.

Напомним, осенью прошлого года подрывная водолазная команда под командованием капитана 3 ранга Андрея Яковлева выполняла задачи по очистке акватории Севастопольской бухты от неразорвавшихся авиационных мин времён Великой Отечественной войны. Группа обезвредила более сотни боеприпасов общей массой свыше ста тонн. 4 сентября возникла нештатная ситуация: гружёная взрывоопасными элементами и предназначенная к затоплению плавучая секция причала внезапно стала крениться на правый борт. Угроза неконтролируемого мощного взрыва в результате навала снарядов была очень высока, а времени на её устранение — крайне мало. Андрей Яковлев действовал быстро и невозмутимо: произвел расчёт, подготовил подрывные заряды, а затем спустился в полузатопленный трюм, чтобы их установить и активировать. Точный расчёт, грамотная установка зажигательных трубок и, главное — скорость реакции офицера направили ударную волну взрыва и разлёт осколков вглубь моря, позволив избежать жертв и разрушений. Указом Президента Российской Федераци от 10 сентября 2021 года капитан 3 ранга Андрей Яковлев награжден орденом Мужества.

«Мы собрались с вами восьмой раз, — сказал Министр обороны выступая на церемонии награждения победителей фестиваля. — Все мы помним, как возникла эта идея, эта мысль — каждый год собираться и отмечать лучших из лучших. У нас в течение года, конечно, есть очень много поводов поздравлять, чествовать наших коллег из разных военных профессий».

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что «можно сказать много добрых слов о военнослужащих всех видов и родов войск, об их деятельности за рубежом, внутри России, в воздухе и в море, под водой и под землёй. То же самое касается трудовых подвигов».

В частности, это относится к огромному количеству медицинских учреждений, которые были построены для борьбы с коронавирусной инфекцией, и которые, по словам главы военного ведомства, «помогли нашей стране от Камчатки до Калининграда бороться с этим бедствием — я его так назову — каким является пандемия».

И, конечно, подчеркнул Сергей Шойгу, «это относится и к подвигам ребят, которые сегодня во многих уголках не только нашей страны, но и мира несут свою ратную службу».

Говоря о капитане 3 ранга Андрее Яковлеве, глава военного ведомства сказал: «Андрей относится именно к тем, кто занимается этим повседневно. И не просто занимается, но и передаёт свой опыт».

Справочно:

Всеармейский фестиваль-конкурс «Армия России» проводится ежегодно по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооружённых Силах, а также развития лучших воинских традиций.

Победители фестиваля определяются в девяти номинациях:

«Прорыв в будущее» (лучший инновационный проект в интересах Вооружённых Сил РФ);

«Тариф и порядок» (лучший специалист или учреждение в системе эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны РФ);

«Морской волк» (лучший командир корабля);

«Крылатая пехота» (лучший командир подразделения ВДВ);

«Мужество и честь» (за героический поступок);

«Ядерный арсенал» (лучший расчёт технического обслуживания);

«Страж порядка» (военный комендант);

«Воздушный ас» (лучший лётный экипаж);

«Центр управления» (лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной РФ).

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