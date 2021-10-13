13.10.2021 (21:15)

Команда «Тайфун» заняла первенство интеллектуального чемпионата

Четвертый отборочный этап краевого патриотического историко-просветительского интеллектуального чемпионата «Должен знать каждый!» прошел на базе местного отделения ДОСААФ Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В игре на знание военной истории России участвовали 10 команд школ, колледжей, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов Усть-Лабинска и станицы Васюринской Динского района.

Своеобразной разминкой перед игрой для ребят стала выставка «Моя родина – Усть-Лабинск», организованная архивным отделом администрации района.

Два с половиной часа участники, они же и зрители, с восторгом воспринимали правильные ответы, бурно приветствовали победителей. В результате упорной борьбы первенство завоевала команда «Тайфун» городской средней школы № 2. Второе место у команды «Кадеты» школы № 36, на третьей позиции ребята Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа.

Победители и призеры отмечены дипломами и медалями, они также приглашены к участию в полуфинальных играх, которые скоро начнутся в Краснодаре.

Патриотический чемпионат приурочен ко Дню воинской славы – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Проект реализуется краевым отделением ДОСААФ за счёт средств губернаторского гранта.

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