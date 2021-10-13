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13.10.2021 (20:45)

В музее военной формы Российского военно-исторического общества открылась выставка «Кадетская перекличка»

290-летию кадетского образования в России посвящена  выставка «Кадетская перекличка», открывшаяся в музее военной формы Российского военно-исторического общества. 

«Кадетская перекличка» рассказывает о формировании, становлении, развитии и изменениях отечественной военной школы, ее вкладе в историю страны на протяжении почти трёх столетии?.

В рамках выставочного проекта представлена история кадетского образования, в том числе форма кадет императорской России, суворовских и нахимовских училищ Советского Союза, знаки различия, нагрудные знаки и жетоны, оружие, книги, фотографии, живопись.

На открытии экспозиции присутствовали председатель ДОСААФ Москвы, полковник медицинской службы В. Ниниченко, директор кадетской школы-интерната № 1 «Первый Московский кадетский корпус» генерал-майор В. Крымский, директор Центрального  музея  Вооруженных Сил Российской Федерации А. Никонов, почетный председатель Московского содружества суворовцев, нахимовцев и кадет, генерал-майор А. Владимиров,  директор студии военных художников имени М.Б. Грекова Т. Самарская и другие гости.

Перед ними, участниками и посетителями выставки «Кадетская перекличка» выступил хор первого Московского кадетского корпуса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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