13.10.2021 (20:30)

Центральный Военно-Морской Музей готовит к открытию 20 октября выставку «Наваринское сражение. 200 лет начала Греческой войны за независимость»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 20 октября откроется выставка «Наваринское сражение. 200 лет начала Греческой войны за независимость».

Языком документов и музейных предметов: моделей кораблей, произведений изобразительного искусства, оружия, формы одежды выставка визуализирует историю. Она будет интересна людям разных возрастов, не слишком избалованных на школьной и институтской скамье подробным и живым представлением военно-морской истории.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого благодарит Российский государственный архив Военно-Морского Флота и его директора В. Г. Смирнова за предоставленные для выставки материалы.

Греция с середины XV века входила в состав Османской империи, испытывая жесткий экономический и национальный гнет. Иго чужеземных властей не раз вызывало восстания греков. Особенно острый характер национально-освободительная борьба приняла в 20-х годах XIX века. В марте 1821 года греки восстали в Морее, Эпире и на островах. В 1821–1822 годах они одержали ряд побед над турками. Турецкий султан Махмуд II, стремясь подавить восстание, в июле 1824 года заключил со своим вассалом — правителем Египта Мухаммедом-Али соглашение о совместных действиях против национально-освободительного движения греческого народа. Летом 1824 года египетский флот вошел в Эгейское море и занял остров Крит. В феврале 1825 года египетские войска взяли Наварин и начали жесточайшую расправу с восставшими. К середине 1827 года вся Греция к северу от Коринфского перешейка оказалась захваченной турецко-египетскими войсками.

К этому моменту русский парусный флот уже одержал ряд блистательных побед вдали от своих берегов — в Средиземном и Эгейском морях. Какие же причины побудили руководство России вновь, как в 1769 и 1805 году направить эскадру в Эгейское море, в Греческий Архипелаг и действовать там соединенными силами с Англией и Францией?

Героическая борьба греческого народа за свою независимость вызвала поддержку во Франции, Англии (движение филэллинизма) и России. 23 марта (4 апреля) 1826 года в Санкт-Петербурге был подписан англо-русский протокол о совместном посредничестве в прекращении греко-турецкой войны. Вскоре к этому протоколу присоединилась Франция. Это предложение Турцией было отвергнуто.

Опасаясь самостоятельного выступления России в защиту Греции и усиления ее влияния на Балканах, Англия и Франция решили заключить с русским правительством тройственное соглашение о разрешении греко-турецкого конфликта. 25 июня (6 июля) 1827 года Англия, Франция и Россия подписали в Лондоне конвенцию о совместном урегулировании греко-турецких отношений.

Секретная статья договора, принятая по настоянию России, предусматривала вооруженное вмешательство держав в случае отказа Турции прекратить военные действия против греков. Ввиду отказа последней выполнить требования союзников о предоставлении автономии Греции, союзники решили провести совместную военно-морскую демонстрацию для прекращения конфликта.

Эскадры держав-посредников были посланы в Средиземное море, чтобы не допустить доставки турецко-египетских войск и оружия в Грецию и в Архипелаг.

1 (13) октября 1827 года к Наварину подошла русская эскадра под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена.

Узнав, что турки фактически отвергли ультиматум союзников, Гейден потребовал срочного созыва соединенной эскадры. Под давлением русского командования флагманы, принимавшие участие в военном совете, согласились идти в Наваринскую бухту. При этом Л. П. Гейден буквально вырвал у них согласие «истребить турецкий флот, если хотя один выстрел будет сделан по союзным кораблям».

В 11 часов 8 (20) октября 1827 года союзная эскадра начала входить в Наваринскую бухту.

К 14 часам английская и французская эскадры вошли в бухту и стали на якорь. В это же время в бухту стала входить русская эскадра, во главе с флагманским кораблем «Азов». В этот момент началась сначала оружейная стрельба, открытая турками по английской шлюпке с парламентером. Вскоре египетский корабль начал обстреливать артиллерией флагманский корабль французов. Союзники огонь не открывали и направили второго парламентера, который также был убит. После этого корабли союзников открыли ответный артиллерийский огонь. Началось сражение. В тяжелейших условиях начавшегося артиллерийского обстрела, как с кораблей, так и с береговых турецких батарей, русская эскадра выполняла необходимые маневры и встала на предназначенную для нее позицию.

Наваринское сражение продолжалось около четырех часов и закончилось уничтожением турецко-египетского флота. Его потери составили более 60 кораблей и судов и до 7 тысяч человек. Решающую роль сыграла русская эскадра Л. П. Гейдена (4 линейных корабля и 4 фрегата), разгромившая весь центр и правый фланг флота противника. При этом особо отличился флагманский корабль «Азов» под командованием капитана 1 ранга М. П. Лазарева.

Разгром турецко-египетского флота способствовал победе России в будущей Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и национально-освободительной борьбе греческого народа.

Надеемся, что выставка позволит посетителям глубже понять специфику сражения и разобраться в развитии событий в этот исторический период в Средиземноморье.

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