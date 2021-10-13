13.10.2021 (19:30)

В разведывательные подразделения Сухопутных войск поступают современные средства разведки

Для повышения боевых возможностей разведывательных подразделений Сухопутных войск спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М» второго поколения.

Данный комплекс позволяет осуществить сопряжение существующих линейку технических средств разведки и решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения, по принципу «обнаружил-поразил».

Также в разведывательные подразделения продолжается плановое оснащение современными средствами разведки такими как, радиолокационные станции «Фара-ВР», «Соболятник-О» и разведывательно-сигнализационной аппаратурой «Секстан», комплексами с беспилотными летательными аппаратами, а также защищенными автомобилями «Тайфун-К».

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