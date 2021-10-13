13.10.2021 (19:15)

«Серебро» и «бронзу» чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевали рядовые спортивной роты ЦСКА

В Сочи завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, проходивший на базе комплекса трамплинов «Русские горки».

В командных соревнованиях на трамплине К-125 (HS140) второе место заняла команда Республики Татарстан, в состав корой вошли серебряный и бронзовый призер чемпионата России рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Александр Логинов, Данил Садреев, Эмиль Калимуллин и Руслан Ахметшин. В общей сумме спортсмены набрали 756,8 балла.

Третий результат показали представители Свердловской области - победитель Первенства мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, бронзовый призер Первенства России рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин, Илья Маньков и Вадим Шишкин, набрав 696,8 балла.

Победу с результатом 765,0 баллов одержала команда Нижегородской области, в составе которой выступили Роман Трофимов, Захир Джафаров, Михаил Максимочкин и Кирилл Котик.

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