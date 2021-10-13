13.10.2021 (19:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Данил Гилязев завоевал «бронзу» на Первенстве Москвы по дзюдо среди юниоров

В Олимпийской деревне прошло первенство г. Москвы по дзюдо среди юниоров, юниорок до 21 года (2002-2004 г.р.). В соревнованиях приняли участие 266 спортсменов из 21 спортивной организации столицы.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Данил Гилязев завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг. Соперниками спортсмена стали Мухаммад Негматов (МГФСО), занявший в итоге первое место и Камолджон Ибрагимов (ЦСИО «САМБО-70), взявший «серебро». Третью ступень пьедестала армеец (СШОР №9 «Шаболовка») разделил с Хасаном Пугоевым из ЦСИО «САМБО-70.

Свое выступление военнослужащий прокомментировал пресс-центру ЦСКА, г. Самара:

- Результатом не очень доволен, так как целью было выиграть этот турнир. Что касается подготовки, то самочувствие было отличным, функционально и морально был готов на все 100%. Проблем с подготовкой не было. А проиграл в полуфинале, как мне кажется, из-за потери концентрации. Благодарен соперникам за полученный опыт. Есть время исправить недочеты, поэтому будем работать дальше.

По итогам Первенства Данил Гилязев отобрался в состав сборной команды Москвы для участия в Первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир пройдет в г. Екатеринбург в ноябре.

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