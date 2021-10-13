13.10.2021 (18:45)

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провёл личный приём граждан

Сегодня начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский посетил военный комиссариат Перовского района Восточного административного округа города Москвы, где провёл личный приём граждан.

В рамках рабочей поездки генерал-полковник Евгений Бурдинский заслушал военного комиссара города Москвы генерала-майора запаса Виктора Щепилова и военного комиссара Перовского района столицы полковника Романа Романичева о ходе осеннего призыва на военную службу в зоне ответственности районного территориального подразделения городского военкомата. Он оценил уровень соблюдения барьерных мер, предпринимаемых в военном комиссариате с целью исключения распространения новой коронавирусной инфекции, осмотрел врачебные кабинеты, в которых работают специалисты военно-врачебной комиссии, и поинтересовался состоянием здоровья призывников.

В ходе личного приёма, на который записались 11 граждан, генерал-полковник Евгений Бурдинский побеседовал с призывниками и их родителями, дав разъяснения по сути вопросов, которые их волновали. Большинство обращений касались возможности выбора места службы, в том числе в Президентском полку, спортивных и научных ротах, в морской пехоте. Будущих защитников Родины интересовала организация питания призывников, вопросы прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью, доставки молодых людей к месту службы, а также о рекомендуемом перечне личных вещей, которые призывник имеет право взять с собой на призывной пункт.

Завершая личный приём граждан, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации рассказал о реализации программы Министерства обороны по оптимизации работы и совершенствованию материальной базы военных комиссариатов. В качестве практических мер предусмотрены поставки новой оргтехники, современных систем связи и автотранспорта повышенной комфортности для перевозки призывников. Также ведется работа по созданию единой электронной базы граждан, призываемых на военную службу.

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