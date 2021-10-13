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13.10.2021 (18:30)

Зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С» ВКС России впервые примет участие в совместном российско-сербском учении

Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021».

В рамках учения батарея ЗРПК «Панцирь-С» будет развернута на территории сербской авиабазы «Батайница» и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района.


В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.


В ходе российско-сербского учения по ПВО «Славянский щит – 2021» отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , ПВО
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