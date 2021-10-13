13.10.2021 (17:40)

Главком ВМФ на заседании Военного совета Военно-Морского Флота представил нового начальника Главного штаба

В Адмиралтействе состоялось заседание Военного совета Военно-Морского Флота, на котором главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представил высшему командному составу флота нового начальника Главного штаба ВМФ Адмирала Александра Носатова.

При этом адмирал Николай Евменов отметил: «Главный штаб ВМФ России, состоящий из настоящих профессионалов своего дела, решает комплекс важнейших вопросов, направленных на эффективную деятельность Военно-Морского Флота при выполнении ответственных задач развития и применения сил ВМФ, выполнении плана боевой подготовки. Уверен, что опыт, которым обладает адмирал Александр Михайлович Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, оперативно и качественно организовывать работу всех руководящих звеньев Военно-Морского Флота».

Также главком ВМФ добавил: «Сегодня Военно-Морской Флот России способен выполнять задачи любой сложности. Совершенствуется система базирования, система военного образования, в состав ВМФ принимаются новые корабли и подводные лодки. Силы ВМФ на высоком профессиональном уровне выполняют функцию военно-морского присутствия в Мировом океане. ВМФ России был, есть и будет океанским. Именно на этот высокий статус Военно-Морского Флота следует опираться Главному штабу ВМФ в своей повседневной деятельности».

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