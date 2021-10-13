13.10.2021 (17:55)

Командующий Северным флотом поздравил гидрографов с профессиональным праздником

Сегодня, в День гидрографа ВМФ России, командующий Северным флотом (СФ) Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил руководство, военнослужащих и гражданских сотрудников гидрографической службы СФ с профессиональным праздником. Он отметил ведущую роль гидрографов Северного флота в освоении арктического театра плавания, исследовании морей и островов Северного Ледовитого океана.

Помимо непосредственного участия в научно исследовательской деятельности гидрографы СФ активно занимаются популяризацией своей работы, привлекают молодёжь к изучению Арктики, ведут поисковую деятельность. В ходе совместной комплексной экспедиции с Русским географическим обществом (РГО) «Помни войну» экипаж гидрографического судна СФ «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман», погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад. Также гидрографы обнаружили корвет «Блюбелл», эсминец «Матабеле», сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно (предположительно РТ-67), которое погибло вместе с «Пассатом».

Ранее, в августе и сентябре, в Баренцевом и Карском морях у острова Северный архипелага Новой Земли и у континентального побережья были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине XX века.

Научно-исследовательской группой подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника БО-224 и подводной лодки Д-3 «Красногвардеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме того, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

За последние годы гидрографами Северного флота было сделано более 30 географических открытий, связанных с таянием ледников.

Справочно:

День гидрографа ВМФ берёт начало от 13 октября 1827 года, когда было создано Управление генерал-гидрографа и первым руководителем был назначен вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831), выдающийся исследователь-океанограф, составитель многочисленных карт Берингова, Охотского и Балтийского морей.

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