13.10.2021 (17:25)

Разведчики подразделений специального назначения ЗВО готовятся к высотному десантированию

Разведчики подразделений специального назначения Западного военного округа продолжают обучение по программе подготовки к высотному десантированию.

Обучение проходит в два этапа. На первом военнослужащие совершают парашютные прыжки с высот до 4000 м в пунктах постоянной дислокации. Здесь разведчики выполняют десантирование с использованием парашютных систем специального назначения, в полной экипировке, с грузовыми контейнерами на ограниченные площадки днём и ночью. При совершении ночных прыжков парашютисты используют современные средства навигации.

Второй этап подготовки проходит на базе центра специальной парашютной подготовки в Московской области. На этом этапе военнослужащие, прошедшие строгий медицинский отбор, изучают специальные парашютные системы, кислородное оборудование и совершают не менее 100 прыжков с высот от 4 до 10 тыс. метров.

В текущем году по программе подготовки к высотному десантированию военнослужащими ЗВО совершено более 7 тыс. парашютных прыжков, свыше 4700 из них были выполнены с высот от 4 до 10 тыс. метров со специальным оборудованием и снаряжением.

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