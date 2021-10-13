13.10.2021 (17:10)

Специалисты медицинской службы ЗВО продолжают активно помогать гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией

С начала пандемии коронавирусной инфекции в новых многофункциональных медицинских центрах Западного военного округа (ЗВО), построенных в 2020 году, было пролечено более 1,1 тысячи человек из числа гражданского населения.

Кроме того, за 3 месяца работы военных специалистов в районной больнице города Щекин Тульской области помощь в лечении пациентов с Covid-19 была оказана почти 1,2 тысяч человек, вакцинировано почти 25 тысяч человек.

Также специалисты военно-медицинских организаций ЗВО оказывали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией за пределами военного округа, в других субъектах Российской Федерации – в Южной Осетии, в Республике Коми (города Сыктывкар, Ухта, Печора).

С начала октября текущего года 30 специалистов медицинской службы танковой армии ЗВО также оказывают помощь гражданским коллегам в Тульской области в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией.

В военно-медицинских организациях города Санкт-Петербурга для оказания помощи гражданскому населению были выделены 250 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

«Работа по противодействию коронавирусной инфекции продолжается. В войсках (силах) ЗВО полностью завершена вакцинация личного состава и уже более 65 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов получили второй компонент вакцины в рамках ревакцинации», - сказал заместитель начальника медицинского управления ЗВО подполковник медицинской службы Альберт Жорняк.

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