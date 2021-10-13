13.10.2021 (16:45)

В Центральном академическом театре Российской Армии объявлен финалист Юнармейской лиги КВН

В Центральном академическом театре Российской Армии, где состоялся финал Юнармейской лиги КВН среди самых «веселых и находчивых» воспитанников Юнармии, объявлен финалист.

По итогам голосования жюри победу в финале одержала команда «Зажигалки» (Удмуртская Республика). Каждому участнику финала достались ценные призы и подарки. Победитель обеспечил себе место в итоговой игре следующего года. Кубок «Зажигалкам» вручил статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков. Он поблагодарил ребят за участие, талант и юмор.

«Спасибо за ваш юмор – адресный, точный, острый, иногда дерзкий, иногда совсем взрослый. Сегодня на сцене выступали шесть команд Всероссийской Юнармейской Лиги. Этим вечером завершился юнармейский сезон КВН. Юнармейская лига КВН стала неотъемлемой составной частью большой и дружной семьи клуба веселых и находчивых. Мы будем развивать и поддерживать Юнармейскую Лигу КВН… А все, кто находится на этой сцене – победители.», - подчеркнул он.

Всероссийская Юнармейская лига КВН начала свою работу в 2019 году. Это уникальная площадка для реализации творческого потенциала участников Движения. Лига прорабатывалась вместе с авторами оригинальной игры – Телевизионным творческим объединением «Александр Масляков и Компания». На сегодняшний день в Юнармейской лиге КВН - 74 команды. В 2020 году, в период коронавирусных ограничений, Юнармейская лига вышла за пределы привычных рамок и впервые в истории проекта КВН прошла в онлайн-формате. А уже к финалу юнармейцы готовились на базе «Авангард» в Подмосковье. Заключительная игра сезона прошла в ЦАТРА. В состав жюри вошли уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова; заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова; шоумен, актер Дмитрий Хрусталев и другие именитые КВН-щики. Победу одержали команды «Школа моделей» и «Ля Рошель». Они получили путевку на СТС в Детский КВН.

За главный приз в финале этого года боролись 6 команд: «Прикол» (Москва), «По берегу» (Волгоградская область), «Юнарминау» (Хабаровский край), «Дети Каспия» (Астраханская область), «Зажигалки» (Удмуртская Республика) и «Козырь» (Челябинская область). Именно они стали победителями окружных игр, которые проводились в мае и в июне: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани, Ставрополе и Хабаровске. В них приняли участие около 750 воспитанников Движения.

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