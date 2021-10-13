13.10.2021 (16:15)

В Волгограде завершила свою работу выставка инженерных войск «Без нас – никто!»

В год 320-летия со дня основания инженерных войск России проходит ряд экспозиционно-выставочных мероприятий военно-патриотической направленности.

Военно-историческая выставка «Без нас – никто!» была открыта 1 июля 2021 года в Волгограде на базе Дома офицеров Волгоградского гарнизона под эгидой Музея-заповедника «Сталинградская битва». Инициатором проведения выставки выступило Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более 100 экспонатов были предоставлены инженерными соединениями Западного, Южного, Центрального военных округов, частями инженерных войск центрального подчинения и Межрегиональным детским военно-патриотическим общественным движением «Юные карбышевцы».

Посетители смогли ознакомиться с эволюцией снаряжения военных инженеров для выполнения таких задач, как разминирование, наведение переправы, водолазное погружение, штурм укрепленного объекта. Также посетители увидели широкий ряд штатных отечественных инженерных боеприпасов и образцы самодельных взрывных устройств, применявшихся террористами на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, на выставке были представлены современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и другое специальное оборудование инженерных войск России.

За три месяца работы военно-историческую выставку «Без нас – никто!» посетило более 1500 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, юнармейцы, члены поисковых отрядов, представители общественных организаций. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес не только у жителей Волгоградской области, но и других регионов страны.

Ранее выставка, посвященная 320-летию инженерных войск, проходила в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. С мая по июль выставку посетили сотни жителей Москвы и Московской области.

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