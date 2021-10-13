13.10.2021 (16:00)

Военная делегация из Узбекистана посетила Национальный дом своей страны в Самаре

Военная делегация из Узбекистана, которая в соответствии с планом международного военного сотрудничества находится с официальным визитом в миротворческой бригаде Центрального военного округа, посетила Национальный дом своей страны в новом этнокультурном парке Дружбы народов в Самаре.

«Найти в России Национальный дом Узбекистана – это было очень приятно. Это целый музей Узбекистана в России. Эмоции переполняют. Как красиво сделали. Прям один в один. Спасибо вам огромное», - сказал представитель Вооруженных сил Узбекистана полковник Акрамжон Сувхонов.

Военнослужащие осмотрели каждую комнату и экспонаты, национальную утварь и одежду, которая находится в национальном доме, высоко оценили облицовку потолка и узбекский тандыр. Офицеры сделали фотографии на память, символично угостились блюдами узбекской кухни,, подарили дому-музею своей страны в России национальную тюбетейку. После чего гости посетили национальные дома разных народов и ознакомились с культурой, традициями и обычаями.

Экскурсию для гостей проводил председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. Он в символичной обстановке, в Национальном доме русского народа, подарил руководителю делегации полковнику Акрамжон Сувхонову «Золотую книгу» с информацией о вкладе каждого народа, проживающего на территории региона в становление и развитие Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице