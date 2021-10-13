13.10.2021 (16:30)
В Брянской области танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали организацию засады
В Брянской области в рамках контрольной проверки завершилось специальное учение с экипажами танкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В ходе мероприятия танкисты отработали организацию скрытых огневых позиций и уничтожение противника.
На первом этапе учения экипажи Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности полигона. При обнаружении бронемашин условного противника они открыли огонь по целям на расстояниях от 800 до 1,2тыс. м.
К сдаче контрольной проверки было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, в мероприятии было задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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