13.10.2021 (16:30)

В Брянской области танкисты общевойсковой армии ЗВО отработали организацию засады

В Брянской области в рамках контрольной проверки завершилось специальное учение с экипажами танкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В ходе мероприятия танкисты отработали организацию скрытых огневых позиций и уничтожение противника.

На первом этапе учения экипажи Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности полигона. При обнаружении бронемашин условного противника они открыли огонь по целям на расстояниях от 800 до 1,2тыс. м.

К сдаче контрольной проверки было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, в мероприятии было задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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