13.10.2021 (15:15)

Пилоты истребителей Су-27 Балтийского флота провели учебный бой над Балтийским морем

Группа истребителей Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провела плановые полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух!», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы Российской Федерации, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

В общей сложности, в полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице