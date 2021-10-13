13.10.2021 (14:55)

В Нижегородской области артиллеристы танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы в рамках контрольной проверки

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели масштабные боевые стрельбы в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения.

В ходе выполнения боевых стрельб были задействованы реактивные системы залпового огня «Ураган» и гаубицы 2С19 «Мста-С». Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике и нанесли огневое поражение по целям, расположенных на дальностях от 3 до 15 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки.

Всего в боевых стрельбах приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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