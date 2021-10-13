13.10.2021 (14:30)

Авиаспасатели ЗВО провели тренировку по эвакуации с воды потерпевших условное бедствие военнослужащих

В Ленинградской области авиационные спасатели Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по спасению с воды потерпевших бедствие военнослужащих.

По замыслу тренировки, у береговой линии в акватории Финского залива потерпело бедствие воздушное судно с пассажирами на борту. В район бедствия вылетел поисково-спасательной вертолет Ми-8 с командой авиационных спасателей и специальным оборудованием.

Выполнив поиск людей, командир вертолёта произвел беспарашютное десантирование поисково-спасательной группы на воду с помощью лебедки. Пострадавшие по очереди были подняты на борт зависшего в воздухе вертолета, где им была оказана медицинская помощь.

Всего для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации условно раненых было совершено 10 вылетов в акваторию Финского залива.

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