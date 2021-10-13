13.10.2021 (14:15)
В армейском корпусе Балтийского флота проходит проверка «ударных» подразделений на соответствие установленным требованиям
Личный состав армейского корпуса Балтийского флота (БФ) из состава подразделений, именуемых «ударными», приступил к сдаче экзаменов, нормативов и зачетов на подтверждение почетных наименований.
Военнослужащим подразделений предстоит сдать зачеты и экзамены по физической, тактической подготовкам, по вождению, по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72Б3М. Упражнения контрольных стрельб из штатного оружия они должны выполнить на оценку не ниже «хорошо».
Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.
По результатам проверки специальная комиссия примет решение на соответствие «ударных» подразделений установленным требованиям.