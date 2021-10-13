13.10.2021 (14:15)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит проверка «ударных» подразделений на соответствие установленным требованиям

Личный состав армейского корпуса Балтийского флота (БФ) из состава подразделений, именуемых «ударными», приступил к сдаче экзаменов, нормативов и зачетов на подтверждение почетных наименований.

Военнослужащим подразделений предстоит сдать зачеты и экзамены по физической, тактической подготовкам, по вождению, по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72Б3М. Упражнения контрольных стрельб из штатного оружия они должны выполнить на оценку не ниже «хорошо».

Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки специальная комиссия примет решение на соответствие «ударных» подразделений установленным требованиям.

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