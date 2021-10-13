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13.10.2021 (14:00)

Более 600 призывников из Республики Тыва направятся в войска в ходе осеннего призыва

Более 600 молодых призывников из Республики Тыва отправят в войска в ходе осеннего призыва граждан на военную службу, стартовавшего 1 октября. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу осеннего 2021 года призыва на военную службу, сообщил военный комиссар республики Демир-оол Артына.

«По порядку проведения осеннего призыва в сравнении с предыдущим призывами существенных отличий нет. Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении заноса коронавирусной инфекции в войска с молодым пополнением.  В военных комиссариатах Тувы и на республиканском сборном пункте выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Прием прибывающих начинается с контрольно-пропускного пункта, где проводится барьерная термометрия, забор анализа на covid-19, далее после получения результатов анализа призывники проходят первичный медицинский осмотр и отправляются на сборный пункт. В этих целях военные комиссариаты заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом», - сказал Демир-оол Артына.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Минобороны России.   

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2021 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ , Призывник
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