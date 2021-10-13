13.10.2021 (13:45)

В Улан-Удэнском соединении ВДВ завершилась сдача физической подготовки за 2021 год

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершилась сдача итоговой проверки по физической подготовке за 2021 год.

К проверке были привлечены все категории личного состава, проходящего военную службу по контракту и не состоящие под диспансерным медицинским наблюдением. Принимали проверку специалисты взвода инструкторов физической подготовки соединения.

Офицеры и военнослужащие сдавали упражнения на силу, быстроту, выносливость и военно-прикладные навыки.

Выбор упражнений предоставлялся в соответствии с возрастными категориями сдающих. Наибольшей популярностью пользовались подтягивание на перекладине и отжимание от пола в упоре лёжа. Также офицеры и военнослужащие по контракту сдавали подъем переворотом и выход силой на перекладине, отжимание на брусьях, рывок и толчок 24-килограммовой гири.

В упражнениях на быстроту личный состав сдавал нормативы в челночном беге 10х10 метров, а также в беге на 60, 100, 1000, 3000 и марш-броске на 5000 метров с оружием и снаряжением.

Итоговая оценка выставлялась по сумме набранных баллов в упражнениях, в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице