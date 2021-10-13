13.10.2021 (13:30)

На территории 5 регионов России перед первой отправкой призывников специалисты РХБ защиты ЗВО проведут обработку сборных пунктов

В ходе осеннего призыва перед началом отправки в войска новобранцев военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведут специальную обработку сборных пунктов в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях. Данное мероприятие осуществляется в соответствии с распоряжением командующего танковым объединением генерал-лейтенанта Сергея Кисель

Военнослужащие осуществят дезинфекцию помещений и прилегающих территорий. Всего будет обработано свыше 500 тыс. кв. м. Для обработки будут задействованы специальные машины АРС-14, АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

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