13.10.2021 (13:15)

В Кемеровской области артиллеристы ЦВО учились поражать цели на расстоянии до 40 км

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в рамках учения уничтожили позиции условного противника из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» на полигоне Юргинский.

По замыслу учения, артиллеристам необходимо уничтожить скопление бронетанковой техники, бетонные укрепления и живую силу условного противника на расстоянии до 40 км. Расчеты САУ «Малка» выдвинулись в назначенный район и используя тактику «точечного нанесения ударов» уничтожили позиции условного противника. Огонь велся с открытых огневых позиций по навесной траектории.

Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10», которые вели в небе доразведку и корректировку поражения целей в режиме реального времени.

В учении артиллерийских подразделений, которое прошло в рамках итоговой проверки за 2021 год, было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

203-миллиметровая самоходная пушка «Малка» предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.

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