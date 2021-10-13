13.10.2021 (13:00)

В ходе осеннего призыва 2021 года из Курганской области в войска будут направлены более 900 человек

В ходе осеннего призыва 2021 года из Курганской области в войска будут направлены более 900 человек. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов.

«Призывники на сборном пункте проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Чтобы исключить заражения призывников, которые направлены на прохождение военной службы, на территории сборного пункта введен ряд ограничений», – сказал военный комиссар Курганской области.

При отправке на сборный пункт, а затем и войска призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, рационами питания, а также средствами личной гигиены.

Полковник Айрат Зарипов также отметил, что для минимизации контакта призывников с гражданскими населением в пути отправки будут производиться отдельными арендованными вагонами, воинскими эшелонами, воздушными судами Минобороны России.

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