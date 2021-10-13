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13.10.2021 (12:45)

Офицеры управления Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к контрольным занятиям по физической подготовке

В Санкт-Петербурге офицеры управления Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке.

Военнослужащим, в том числе и женщинам, предстоит выполнить комплексы физических упражнений на силу, скорость и выносливость, включающих в себя подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег, кросс на 1000 и 3000 метров, плавание.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Все военнослужащие, сдавшие нормативы на оценку «отлично», продолжат получать надбавки к денежному довольствию в размере от 15 до 70 процентов от должностного оклада.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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