13.10.2021 (12:30)

Десятки диверсионных групп проверят на прочность войска ЮВО в период масштабного учения

Более 50 диверсионных групп из числа подразделений специального назначения задействовало командование Южным военным округом (ЮВО) в командно-штабном учении по управлению группировками войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

«Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», – приказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Подразделениям спецназа предстоит на учениях проявить максимум военной хитрости и обманными действиями нарушить слаженную боевую работу общевойсковых армий, Черноморского флота, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО ЮВО.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье стартовало итоговое командно-штабное учение с объединениями ЮВО.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова личный состав объединений и соединений округа в едином тактическом замысле отработает целый спектр учебно-боевых задач по обороне российских границ на Юго-Западном стратегическом направлении.

По мнению командующего войсками ЮВО, такой подход обеспечит проведение проверки воинских частей и подразделений в комплексе.

«Это позволит оценить весь цикл действий командования и личного состава, начиная с подъема подразделений по сигналу «тревога», на марше и во время тактических действий на учении», – уточнил генерал армии А. Дворников.

На каждом этапе проверки комиссии органов военного управления оценят укомплектованность, обеспеченность и способность подразделений выполнить нормативы по различным военным дисциплинам.

«Войска должны на практике учений показать способность отражения ударов различных средств воздушного поражения – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, грамотно противодействовать диверсионным разведывательным группам и средствам радиоэлектронной борьбы противника», – потребовал командующий войсками ЮВО от проверяющих офицеров.

Командирам проверяемых подразделений и воинских частей предстоит доказать способность принимать нестандартные решения в условиях современного боя, умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Подразделения морской пехоты и береговых войск в ходе проверки продемонстрируют готовность к отражению морских и воздушных десантов условного противника.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате. В ходе полковых и батальонных тактических учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях будет привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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