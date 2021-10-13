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13.10.2021 (12:00)

Группы противодействия боевым дронам заступили на боевое дежурство по охране воинских частей, парков боевых машин и штабов общевойсковой армии ЗВО

Группы радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа по борьбе с беспилотными летательными аппаратами заступили на боевое дежурство по охране территорий воинских частей, парков боевых машин и штабов подразделений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.

Расчеты групп прошли подготовку на основе опыта боевых действий в Сирии. Основная задача дежурных сил засечь и заблокировать каналы управления боевыми дронами и «увести» от объектов инфраструктуры воинских частей опасные воздушные объекты.

В состав групп входят расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель», «Силок» и «Лесочек». Еженедельно проводятся тренировки совместно с подразделениями антитеррора по противовоздушной обороне и отражению средств воздушного нападения.

Всего к выполнению задач подготовлено 10 групп по борьбе с БпЛА в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской и Курской областях.
 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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